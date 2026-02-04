Водителям объяснили, почему нельзя хранить документы в автомобиле в мороз

Химик Дорохов: оставленные в автомобиле документы в мороз могут испортиться

Хранить документы в автомобиле в сильные морозы опасно, поскольку конденсация влаги может навредить бумагам. Об этом Life.ru рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Эксперт объяснил, что на документах, которые сильно охладились в машине, может образоваться конденсат из-за влажности от дыхания человека, который сел в салон . В результате бумаги намокают и портятся.

По словам химика, документы станут негодными, если температура будет ниже «точки росы», на которую влияет влажность. В летний сезон роса может образовываться даже при плюсовых температурах, если влажность на улице повышена. При этом в холод влага конденсируется практически постоянно.

Специалист также посоветовал хранить бумажные документы в специальной обложке, чтобы они не подвергались воздействию влаги.

«Особенно если документы без обложки и если будут намокать регулярно, они испортятся от влаги, это точно. Печати растекутся, шрифт, может, и не уплывет, а подписи ручкой — легко. И сама бумага станет влажной, помятой и непригодной для использования», — резюмировал Дорохов.

Руководитель Управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев до этого предупреждал, что автомобиль, который на протяжении долгого времени стоит в сугробе, может получить скрытые повреждения. По словам специалиста, такая парковка также способна негативно повлиять на состояние аккумулятора.

