В российском регионе поезд столкнулся с автомобилем

Прокуратура: в Мордовии произошло столкновение поезда с автомобилем
Приволжская транспортная прокуратура

В республике Мордовия пассажирский поезд столкнулся с автомобилем. В результате случившегося никто не пострадал, сообщает Приволжская транспортная прокуратура в официальном Telegram-канале.

Все произошло в среду, 18 февраля.

«На железнодорожном переезде, расположенном вблизи села Пушкино на перегоне станций Красный Узел — Атьма в Республике Мордовия, произошло столкновение легкового автомобиля марки Лада Калина с локомотивом пассажирского поезда № 64, следовавшего по маршруту СамараСанкт-Петербург», — сказано в сообщении.

На место столкновения выезжал помощник Мордовского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа. Мордовская транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента, заключили в ведомстве.

16 февраля в Стерлитамаке в республике Башкортостан на рельсах обнаружили женщину с отрезанной ногой. По данным местных СМИ, инцидент произошел на улице Черноморской, где проходит железнодорожный переезд. Пострадавшей оказалась местная жительница 1990 года рождения. Отмечается, что она попала под поезд и выжила. Но когда ее доставили из-под вагона, оказалось, что ей отрезало ногу. Кроме того, пострадавшая получила травмы головы и живота.

Ранее в Сыктывкаре поезд переехал лежавшего на рельсах мужчину.
 
