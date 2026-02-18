В российском регионе поезд столкнулся с автомобилем

В республике Мордовия пассажирский поезд столкнулся с автомобилем. В результате случившегося никто не пострадал, сообщает Приволжская транспортная прокуратура в официальном Telegram-канале.

Все произошло в среду, 18 февраля.

«На железнодорожном переезде, расположенном вблизи села Пушкино на перегоне станций Красный Узел — Атьма в Республике Мордовия, произошло столкновение легкового автомобиля марки Лада Калина с локомотивом пассажирского поезда № 64, следовавшего по маршруту Самара — Санкт-Петербург», — сказано в сообщении.

На место столкновения выезжал помощник Мордовского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа. Мордовская транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента, заключили в ведомстве.

