Водителям объяснили, что нужно проверять при тест-драйве автомобиля

При тест-драйве автомобиля, если речь о новом экземпляре, важно проверить эргономику для водителя и пассажиров, а также управляемость транспортного средства. Такой совет в интервью RT дал автоэксперт Дмитрий Попов.

«Имеется в виду коэффициент сцепления с дорогой и ускорение, замедление и торможение. Все истории, которые влияют на безопасность. И комфорт работы рулем нужно оценить», — отметил специалист.

Также он порекомендовал изучить авто с точки зрения личных потребностей, например объем багажного отделения.

Если же речь о подержанном автомобиле, одного тест-драйва недостаточно — требуется тщательная проверка кузова, а также узлов и агрегатов, добавил он.

В начале февраля стало известно, что в правительство России внесут доработанный проект, предусматривающий ужесточение контроля за проведением техосмотра автомобилей. Планируется, что новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Помимо отключения недобросовестных операторов от Единой автоматизированной системы техосмотра, инициатива предполагает возможность пробивать автомобиль через ФГИС «Такси», чтобы машины-такси, которые обязаны проходить техосмотр два раза в год, не уклонялись от него.

Ранее автоэксперт предрек бурный рост доли российско-китайских брендов на отечественном рынке.