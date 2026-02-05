Автоэксперт предрек бурный рост доли российско-китайских брендов на отечественном рынке

В ближайшее время все автозаводы в России, ранее собиравшие машины западных, японских и корейских марок, возобновят работу. Их место займут совместные российско-китайские бренды, и это станет важным шагом к развитию отечественного автопрома. Об этом в интервью Ura.ru заявил аналитик агентства «Автостат-Инфо» Александр Климнов. Согласно его прогнозам, доля новых автомобилей, собранных в РФ, уже к концу года может превысить половину отечественного рынка.

Этому, в том числе, способствует повышение утильсбора, побудившее китайские компании активнее размещать производство в России, отметил эксперт.

«Думаю, уже к осени это будет самая яркая тенденция на российском рынке. Китайцы ее тоже учитывают: в КНР идет переформирование экспортного пула компаний, которые ориентируются на Россию. Тем более, что с 1 марта начнет действовать перечень локализованных моделей, допущенных Минпромторгом для работы в такси, — это тоже будет играть значимую роль», — сказал Климнов.

В перспективе компаниям также придется налаживать выпуск комплектующих в России, добавил он.

Накануне стало известно, что бывший завод американского автоконцерна General Motors перезапущен в Шушарах, в Санкт-Петербурге.

Предприятие принадлежит холдингу «АГР» (AGR Automotive Group). Сегодня там выпускают автомобили Jaecoo J6, J7 и J8 (суббренд китайской компании Chery Automobile). Сотрудники пока работают в одну смену.

В декабре прошлого года «АГР» объявил о наборе сотрудников на площадку бывшего завода. Требовались переводчик с китайского языка, механики, операторы линии цеха сборки машин, техники.

