Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Автомобили

Автоэксперт предрек бурный рост доли российско-китайских брендов на отечественном рынке

Автоэксперт Климнов: доля российско-китайских автобрендов будет расти
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В ближайшее время все автозаводы в России, ранее собиравшие машины западных, японских и корейских марок, возобновят работу. Их место займут совместные российско-китайские бренды, и это станет важным шагом к развитию отечественного автопрома. Об этом в интервью Ura.ru заявил аналитик агентства «Автостат-Инфо» Александр Климнов. Согласно его прогнозам, доля новых автомобилей, собранных в РФ, уже к концу года может превысить половину отечественного рынка.

Этому, в том числе, способствует повышение утильсбора, побудившее китайские компании активнее размещать производство в России, отметил эксперт.

«Думаю, уже к осени это будет самая яркая тенденция на российском рынке. Китайцы ее тоже учитывают: в КНР идет переформирование экспортного пула компаний, которые ориентируются на Россию. Тем более, что с 1 марта начнет действовать перечень локализованных моделей, допущенных Минпромторгом для работы в такси, — это тоже будет играть значимую роль», — сказал Климнов.

В перспективе компаниям также придется налаживать выпуск комплектующих в России, добавил он.

Накануне стало известно, что бывший завод американского автоконцерна General Motors перезапущен в Шушарах, в Санкт-Петербурге.

Предприятие принадлежит холдингу «АГР» (AGR Automotive Group). Сегодня там выпускают автомобили Jaecoo J6, J7 и J8 (суббренд китайской компании Chery Automobile). Сотрудники пока работают в одну смену.

В декабре прошлого года «АГР» объявил о наборе сотрудников на площадку бывшего завода. Требовались переводчик с китайского языка, механики, операторы линии цеха сборки машин, техники.

Ранее в Китае запретили выпускать автомобили со скрытыми ручками.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!