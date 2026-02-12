Минпром рассказал, куда ушли деньги, выделенные на Единую модульную платформу для автозаводов РФ

Минпромторг: деньги на модульную платформу для автозаводов РФ ушли в другие отрасли

Многомиллиардные ассигнования, заложенные в федеральный бюджет на разработку в России Единой модульной платформы (ЕМП) для автомобилей, были перераспределены на другие отрасли промышленности. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Минпромторга России.

«С учетом задач по оптимизации расходов федерального бюджета средства на данный проект (ЕМП — «Газета.Ru») не выделялись. Изначально запланированные объёмы финансирования были перераспределены на реализацию других задач развития обрабатывающей промышленности», — рассказали «Газете.Ru». в пресс-службе Минпромторга.

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил накануне, что Россия вынуждена отказаться от капиталоемкого проекта по разработке единой модульной платформы.

«Ввиду бюджетных ограничений мы вынуждены были пока отказаться от капиталоемкого проекта разработки единой модульной платформы. Без господдержки наши производители сейчас, к сожалению, такие затраты не смогут потянуть», — привело слова министра агентство ТАСС.

В пресс-службе Минпромторга уточнили «Газете.Ru», что в указанном докладе министра имеется в виду решение отказаться от проекта разработки универсальной модульной платформы, финансирование которого предполагалось в контуре федерального проекта «Производство инновационного транспорта».

«Исходя из текущих бюджетных возможностей, фокус государственной поддержки сосредоточен на дальнейшей локализации критических для отрасли компонентов», — заключили в пресс-службе министерства.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Тиграна Парсаданяна сообщило, что на на разработку Единой модульной платформы в течение пяти лет (2025-2030 годы) предполагалось направить 160 млрд рублей. Чиновник комментировал этот проект на круглом столе в Совете Федерации в ноябре 2024 года. Ассигнования в объеме 87,8 млрд рублей на 2025-2027 годы для реализации этого проекта были предусмотрены федеральным бюджетом.

