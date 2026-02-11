Размер шрифта
Ребенок сжег BMW и теперь может стать бездомным

Mash: мальчик из Красноярска сжег BMW X5 и теперь может стать бездомным
Shutterstock/FOTODOM

Девятилетний мальчик из Красноярска случайно сжег BMW X5 стоимостью около двух млн рублей и теперь может лишиться квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«В 2022-м мальчик вместе с друзьями поджег тополиный пух. Вскоре огонь перекинулся на припаркованную иномарку. За ремонт авто насчитали 9 млн, стоимость машины — 2 млн рублей. Починку хозяин посчитал нецелесообразной, поэтому решил взыскать стоимость тачки», — говорится в публикации.

По данным канала, через два года после случившегося собственник иномарки подал в суд. По закону за несовершеннолетних отвечают родители, но вскоре после пожара их не стало, поэтому привлекли опекуна, но он стал им уже после произошедшего, потому ответственности не несет.

По словам адвоката ребенка, собственник BMW может дождаться, когда мальчик вступит в наследство и получит квартиру родителей, тогда можно потребовать взыскать деньги уже с имущества.

Ранее шестилетний водитель устроил ДТП в Кызыле, пока папа был в магазине.
 
