Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Автомобили

Эксперт оценила планы сократить срок сдачи экзамена на водительские права

Инструктор Каренина: в сокращении срока сдачи экзамена на права нет смысла
Максим Блинов/РИА Новости

В России планируют сократить предельный срок сдачи практического экзамена на водительские права с полугода до 60 дней. Предполагается, что это решит проблему с затягиванием сдачи второй части экзамена, однако, по мнению инструктора по безопасному вождению Екатерины Карениной, смысла в этой инициативе нет. В беседе с 360.ru она подчеркнула, что желающие получить права обычно назначают практический экзамен сразу после теории.

«Когда у человека есть стимул, он не станет терять время после сдачи теории, а сразу побежит на практический экзамен, чтобы сесть в машину и получить права, — пояснила эксперт. — Те, кто пока не определился, нужно управление машиной или нет, останутся ждать дальше».

По ее мнению, решать надо не вопрос с затягиванием сдачи практики, а проблему недостаточно качественного обучения в автошколах. Так, многие выпускники, уже получив права, нанимают инструкторов для дообучения, отметила Каренина. Это подтверждает, что важно повышать качество преподавания в автошколах, так как подчас начинающие водители не могут даже заехать на парковку – по словам инструктора, с этим справляется один человек из десяти, несмотря на наличие прав.

Напомним, о планах сокращения срока сдачи экзаменов на права стало известно накануне. Соответствующий законопроект еще не передали в правительство, он дорабатывается. В МВД подчеркнули, что такое изменение позволит исключить затягивание сроков повторной сдачи практического экзамена.

Ранее россиян предупредили об аннулировании водительских прав, автоматически продленных с февраля 2023 года.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!