Эксперт оценила планы сократить срок сдачи экзамена на водительские права

В России планируют сократить предельный срок сдачи практического экзамена на водительские права с полугода до 60 дней. Предполагается, что это решит проблему с затягиванием сдачи второй части экзамена, однако, по мнению инструктора по безопасному вождению Екатерины Карениной, смысла в этой инициативе нет. В беседе с 360.ru она подчеркнула, что желающие получить права обычно назначают практический экзамен сразу после теории.

«Когда у человека есть стимул, он не станет терять время после сдачи теории, а сразу побежит на практический экзамен, чтобы сесть в машину и получить права, — пояснила эксперт. — Те, кто пока не определился, нужно управление машиной или нет, останутся ждать дальше».

По ее мнению, решать надо не вопрос с затягиванием сдачи практики, а проблему недостаточно качественного обучения в автошколах. Так, многие выпускники, уже получив права, нанимают инструкторов для дообучения, отметила Каренина. Это подтверждает, что важно повышать качество преподавания в автошколах, так как подчас начинающие водители не могут даже заехать на парковку – по словам инструктора, с этим справляется один человек из десяти, несмотря на наличие прав.

Напомним, о планах сокращения срока сдачи экзаменов на права стало известно накануне. Соответствующий законопроект еще не передали в правительство, он дорабатывается. В МВД подчеркнули, что такое изменение позволит исключить затягивание сроков повторной сдачи практического экзамена.

