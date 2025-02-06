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Бренд Skywell начал распродавать автомобили со скидками до 2 млн рублей

В России автобренд Skywell начал распродавать машины со скидками до 2 млн рублей
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SKYWELL

Бренд Skywell распродает остающиеся в наличии автомобили с крупными скидками, вплоть до 2 млн. рублей. Об этом сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на опрошенных дилеров.

«Электрический ET5 со скидкой сегодня стоит 2,89 млн рублей, и это, как отметил наш собеседник, роскошная цена. А все потому, что изначально аккумуляторный вседорожник продавали за 4,89 млн рублей», — приводятся в публикации слова менеджера московского автосалона, продающего Skywell.

На этот автомобиль предоставляется гарантия в 2 года или 50 тыс. км пробега. Дилер Skywell в Калининграде пообещал сделать на кроссовер HT-i скидку в 500 тыс. рублей при сдаче старой машины в «трейд-ин». В таком случае автомобиль обойдется клиенту в 2,95 млн рублей против рекомендованной розничной цены в 3,45 млн рублей. Те же 500 тыс. рублей калининградский дилер пообещал уступить при покупке электромобиля ET5 и сдаче в «трейд-ин» старой машины.

Ранее стало известно, что у бренда Xcite в России наступило затоваривание складов.

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