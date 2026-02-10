ДТП парализовало МКАД

В Москве на МКАД ДТП затруднило движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 70 км МКАД (в районе ТЦ «Вэйпарк») произошло ДТП с возгоранием автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

По данным канала, в результате аварии движение транспорта в районе ДТП затруднено на 1,5 километра. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого в Калмыкии произошло ДТП с участием трех сотрудников уголовного розыска. По данным МВД, инцидент произошел на 170 километре автомобильной дороги Р-22 «Каспий». Там столкнулись машины Lada Granta и Lada Largus. В результате ДТП три человека получили травмы, несовместимые с жизнью, еще шестеро были госпитализированы. В областном главке МВД России уточнили ТАСС, что жертвами аварии стали двое полицейских и подозреваемый.

Ранее более 20 человек оказались заблокированы в автобусе после ДТП в Новороссийске.