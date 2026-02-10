Владельцы кроссоверов Haval H9 и F7x пожаловались на проблемы с машинами из-за холодов

Shot: владельцы кроссоверов Haval пожаловались на блокировку дверей и поломки ручек на морозе

Владельцы кроссоверов Haval H9 и Haval F7x столкнулись с серией неисправностей в холодную погоду. После ночной стоянки на морозе владельцы не могут открыть автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«А если сесть в машину все же удастся, выйти обратно не получится: двери блокируются. Бонусом — ручки, которые могут сломаться при попытке открыть внедорожник. Также автомобилисты жалуются на проблемы с двигателем: он просто не заводится, стартер крутит вхолостую. Водители отмечают, что трудности с «китайцами» возникают уже при температуре -10 °С» — сообщает канал.

Еще одной зимней проблемой стал мультимедийный экран. После ночного простоя на морозе дисплей может переставать работать, моргать и самопроизвольно отключаться. Сенсорный слой перестает реагировать на прикосновения. Стоимость замены такого экрана, по данным, составляет от 50 до 80 тысяч рублей, отмечает канал.

До этого владельцы китайских автомобилей из сибирских регионов пожаловались, на то, что не могут завести свои машины из-за проблемы с глушителем — технологическое отверстие для слива конденсата не справляется с выводом жидкости.

Отмечается, что трубы в некоторых машинах промерзают полностью. Все из-за того, что водители оставляют машину на автозапуске на несколько суток и не пользуются ею.

При каждом запуске и прогреве накапливается много конденсата — холостые обороты двигателя не позволяют выгнать лишнюю влагу. Тогда труба замерзает, и машина перестает заводиться.

По данным экспертов, самый надежный способ справиться с проблемой — хранить автомобиль в теплом боксе.

Ранее правозащитник Похмелкин заявил, что китайские авто разваливаются через год.