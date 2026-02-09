Крымский мост перекрыли для проезда

Движение транспорта по Крымскому мосту временно ограничили. Такое сообщение появилось в Telegram-канале, информирующем о ситуации на автоподходах к мосту, в 11:03 (мск).

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации.

С 3 ноября 2025 года по Крымскому мосту запретили проезд электромобилей и гибридных авто со стороны Краснодарского края. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Водителям предлагается воспользоваться сухопутным коридором от Таганрога до Джанкоя. До этого по Крымскому мосту запретили проезд грузовиков.

Как заявлял депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, это вынужденная мера для усиления безопасности. По его словам, соответствующее решение носит временный характер.

Ранее ветеран «Альфы» назвал Крымский мост «Ахиллесовой пятой» для России.