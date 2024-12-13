Россиянам назвали восемь систем автомобиля, которые проверят на техосмотре

Прохождение технического осмотра потребуется при постановке на учет подержанного автомобиля старше 4 лет, в ходе этой процедуры будут проверены системы машины, влияющие на безопасность движения. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

«Автомобиль должен быть чистым, чтобы инспектор мог проверить номера агрегатов, регистрационный знак и состояние рассеивателей световых приборов», — сообщила Трушкова.

Документами не регламентировано, что автомобиль должен быть без повреждений кузова. Единственное требование — не должны быть повреждены детали и агрегаты, влияющие на безопасность, заметила она.

На техосмотре будут проверены тормоза, рулевое управление, фары и фонари, стеклоочистители и стеклоомыватели, двигатель и его системы, шины и колеса, зеркала, а также замки, фиксаторы и регуляторы, перечислила эксперт.

«Если вы знаете, что неисправности у автомобиля присутствуют, то их стоит устранить до визита на техосмотр», — предупредила Трушкова.

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