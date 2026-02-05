Размер шрифта
Автоэксперт рассказал, когда нужно готовить автомобиль к весне

Автоэксперт Ломанов: менять шины нужно при стабильных плюсовых температурах
Владимир Федоренко/РИА Новости

Некоторые водители уже в первую половину февраля задаются вопросом, когда следует начинать готовить автомобиль к весеннему сезону. Для того чтобы своевременно сменить шины с зимнего варианта на летний можно ориентироваться на ряд показателей. Об этом aif.ru рассказал автоэксперт Андрей Ломанов.

По словам специалиста, самым точным показателем, указывающим на необходимость менять шины, являются стабильные плюсовые температуры как днем, так и ночью. Помимо этого, можно брать во внимание и бытовые ориентиры.

«Лучший бытовой ориентир — отключение центрального отопления. Отключают отопление — меняйте шины на летние», — объяснил эксперт.

Он добавил, что сразу после зимы следует провести мойку кузова и смыть с машины реагенты, разъедающие лакокрасочное покрытие и металл. Также рекомендуется сделать уборку салона, очистив его от грязи и влаги.

Директор департамента механического ремонта группы компаний «Авилон» Вадим Стрельбицкий до этого говорил, что в зимний сезон автомобиль может не заводиться из-за проблем с аккумулятором, а также использования некачественного топлива или неподходящего моторного масла. По словам специалиста, в морозную погоду нагрузка на ключевые узлы машины резко возрастает, из-за чего проявляются даже незначительные неисправности.

Ранее водителям объяснили, почему нельзя хранить документы в автомобиле в мороз.
 
