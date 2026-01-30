Размер шрифта
Водителям рассказали, как часто нужно мыть автомобиль зимой

Автоэксперт Попов: зимой нужно мыть автомобиль раз в 2-3 недели
В зимний период автомобиль необходимо мыть не менее одного раза в три недели. Об этом RT рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

Специалист объяснил, что при ежедневной эксплуатации автомобиля следует мыть его раз в 2-3 недели.

При этом мойка принесет эффект и защитит машину от воздействия реагентов, если в конце обработать транспортное средство воском. В противном случае песок будет дробить лакокрасочное покрытие и создавать микротрещины, в которые впоследствии будут начнут хлориды. В итоге на автомобиле может появиться ржавчина.

Автоэксперт подчеркнул, что для того чтобы машина не замерзла, во время мойки в холодное время года стоит включить печку в салоне на полную мощность.

«Чтобы воздух горячий выдавливал воду, которая попадает в уплотнитель. А вообще резинки надо в начале зимы обработать силиконом. Есть специальные силиконовые смазки. Помазать все резинки силиконом для того, чтобы они не смерзались», — заключил специалист.

Директор департамента механического ремонта группы компаний «Авилон» Вадим Стрельбицкий до этого рассказал, что зимой автомобиль может не заводиться из-за проблем с аккумулятором, некачественного топлива или неподходящего моторного масла. По словам эксперта, в холодную погоду нагрузка на ключевые узлы машины резко возрастает, из-за чего проявляются даже незначительные неисправности.

Ранее россиянам объяснили, как отогревать стекла автомобиля зимой.
 
