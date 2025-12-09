Бывший автозавод General Motors в Петербурге готовят к перезапуску

На бывший автозавод General Motors в Шушарах начали набирать персонал

Российская компания «АГР» (AGR Automotive Group) готовится к перезапуску производства на автомобильном заводе в Шушарах (Санкт-Петербург), который ранее принадлежал американскому автоконцерну General Motors (GM). На предприятии начали набирать персонал, сообщается в Telegram-канале «АГР».

Согласно объявлениям о вакансиях, завод ищет 43 специалиста. В первую очередь там требуются рабочие: электромеханики, техники, комплектовщики, операторы линий и водители погрузчиков.

Также на завод набирают сотрудников административного звена, к которым предъявляются более строгие требования.

Кандидатам предлагают «конкурентную заработную плату», а также трансфер из нескольких районов Петербурга и пригородов.

В 2024 году глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что выпуск автомобилей на бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге планируется начать в 2026 году.

В 2020 году Hyundai выкупил завод General Motors, который не работал с 2015 года. Там планировалось выпускать модели Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage. Однако из-за проблем с поставками комплектующих производство было приостановлено в 2022 году. В результате активы Hyundai выкупила «Арт-Финанс» (материнская компания «АГР»).

