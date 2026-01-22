Автоэксперт дал советы, как выехать из сугроба на автомобиле с автоматической коробкой

Зимой выезжать с парковочного места, на котором образовался сугроб, важно крайне аккуратно. Пробуксовка может повредить автоматическую коробку переключения передач (АКПП) автомобиля. Об этом газете «Взгляд» рассказал председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

По словам специалиста, в результате пробуксовки может произойти перегрев масла. Водителям, которые планируют выезжать из сугроба, необходимо очищать от снега не только свой автомобиль, но и место вокруг него: перед колесами и сзади них на длину не менее одного метра.

Эксперт отметил, что также следует убирать снег из-под транспортного средства, чтобы оно не «село» днищем. Помимо этого, для удобства под колеса машины можно подложить коврики из салона, ветки, щебень или гравий.

«Далее необходимо отключить ESP (систему стабилизации). Она мешает пробуксовке, которая иногда необходима, чтобы выбраться. На этой кнопке обычно изображен автомобиль в заносе, во выключенном состоянии лампочка на панели должна загореться. Плавно нажимайте на газ, пытаясь «найти зацеп». Если колеса начинают буксовать, немедленно сбросьте газ», — предупредил специалист.

Он также добавил, что нельзя долго буксовать на одном месте. Каждые 10–15 секунд необходимо останавливаться и позволять коробке остыть. В противном случае есть риск перегрева АКПП.

Руководитель Управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев до этого предупредил, что автомобиль, который на протяжении долгого времени стоит в сугробе, может получить скрытые повреждения. По его словам, такая парковка также может негативно сказаться на состоянии аккумулятора.

