Снегоуборщик обрушил лавину из грязи на водителя и попал на видео

В Новосибирске сняли снегоуборщик, засыпавший грязью автомобиль под мостом
В Новосибирске снегоуборщик засыпал снегом и грязью автомобиль, проезжавший под мостом. Об этом сообщает Telegram-канал АСТ-54 Black.

«Снегоуборочная техника устроила «дождь» из грязной жижи и снега для автомобиля, проезжающего под развязкой на Восточном обходе», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, как на легковой автомобиль сбрасывается целая лавина. Судя по видео, после этого водитель принял решение съехать на обочину.

До этого на автобусной остановке в Санкт-Петербурге водитель снегоуборочной машины напал с ножом на пешехода.

По данным СМИ, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого снегоуборщик нанес мужчине множественные ножевые ранения. Пострадавший госпитализирован в шоковом состоянии. Спустя два часа после инцидента полиция задержала подозреваемого в совершении преступления. О причинах инцидента не сообщается.

Ранее в Новороссийске фонтан затопил автомобили и попал на видео.

