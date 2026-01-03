В России спрогнозировали продажи автомобилей в 2026 году

Автоэксперт Моржаретто: в РФ в 2026 году будет продано 1,3 млн новых легковых авто

В России в 2026 году будет продано 1,3 млн новых легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на автоэксперта Игоря Моржаретто.

«Мы с коллегами по агентству «Автостат» по базовому прогнозу на 2026 год ожидаем продажи новых легковых машин на уровне близком к 2025-му - то есть около 1,3 млн штук. Есть, правда, еще оптимистичный сценарий, когда рынок может вырасти до уровня примерно 1,45 млн. А вот при негативном - снижение до 1,2 млн машин», - заявил Моржаретто.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

