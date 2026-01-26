Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ

Россиянам объяснили, как отогревать стекла автомобиля зимой

Автоэксперт Попов: отогреть заледеневшие стекла машины поможет незамерзайка
Виталий Аньков/РИА Новости

В зимний период отогреть заледеневшие стекла автомобиля и убрать с них лед можно с помощью стеклоомывающей жидкости. Об этом aif.ru рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

Специалист объяснил, что незамерзайку необходимо лить на само стекло машины. При этом важно делать это не из форсунок или стеклоочистителей, а с помощью бутылки.

«Омывающая жидкость достаточно быстро поможет стеклу оттаять. Предупреждаю, обрабатывать незамерзайкой окна на ночь не нужно — это водно-спиртовой раствор. Спирт мгновенно испарится и никакого эффекта не будет. Поэтому лейте прямо по факту», — посоветовал эксперт.

Он также добавил, что нельзя пытаться отогреть стекла автомобиля горячей водой. В противном случае есть риск, что под воздействием кипятка замерзшее стекло треснет. Особенно часто это происходит с изделиями низкого качества.

Руководитель Управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев до этого говорил, что автомобиль, который на протяжении долгого времени находится в сугробе, может получить скрытые повреждения. По словам эксперта, такая парковка может негативно отразиться на состоянии аккумулятора.

Ранее водителям рассказали, почему машина не заводится в мороз.
 
Теперь вы знаете
Что нужно знать о трудовом стаже, чтобы брали на работу и платили пенсию. Объясняем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!