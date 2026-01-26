Россиянам объяснили, как отогревать стекла автомобиля зимой

В зимний период отогреть заледеневшие стекла автомобиля и убрать с них лед можно с помощью стеклоомывающей жидкости. Об этом aif.ru рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

Специалист объяснил, что незамерзайку необходимо лить на само стекло машины. При этом важно делать это не из форсунок или стеклоочистителей, а с помощью бутылки.

«Омывающая жидкость достаточно быстро поможет стеклу оттаять. Предупреждаю, обрабатывать незамерзайкой окна на ночь не нужно — это водно-спиртовой раствор. Спирт мгновенно испарится и никакого эффекта не будет. Поэтому лейте прямо по факту», — посоветовал эксперт.

Он также добавил, что нельзя пытаться отогреть стекла автомобиля горячей водой. В противном случае есть риск, что под воздействием кипятка замерзшее стекло треснет. Особенно часто это происходит с изделиями низкого качества.

Руководитель Управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев до этого говорил, что автомобиль, который на протяжении долгого времени находится в сугробе, может получить скрытые повреждения. По словам эксперта, такая парковка может негативно отразиться на состоянии аккумулятора.

Ранее водителям рассказали, почему машина не заводится в мороз.