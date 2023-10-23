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Автодорогу залило фекалиями после аварии с трактором-ассенизатором

В Ленобласти дорогу залило нечистотами после ДТП с ассенизатором

Ассенизаторский прицеп трактора перевернулся и засыпал нечистотами автодорогу после ДТП в Ленобласти. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», который опубликовал запись происшествия с камеры наблюдения.

Авария произошла в деревне Порошкино Всеволожского района. Трактор-ассенизатор врезался в универсал Kia, водитель которого готовился вернуться в полосу после разворота. На записи видно, как неуправляемый трактор врезается в заднюю часть легковушки, после чего ассенизаторский прицеп опрокидывается.

За рулем Kia находился 72-летний мужчина. Никто из участников происшествия не пострадал.

Ранее в автосервисе произошел взрыв из-за того, что механик просверлил газовый баллон.

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