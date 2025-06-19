В России предложили ввести специальные номера для электромобилей

Заместитель главы комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов предложил ввести для электромобилей специальные номерные знаки зеленого цвета. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий направил письмо начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову, в котором предложил рассмотреть введение специальных номеров.

Хамитов подчеркнул, что новые номера станут не простой формальностью, а реальным инструментом, помогающим продвигать экологически чистый транспорт и формировать культуру ответственного потребления. По мнению депутата, зелёные номера сигнализируют обществу о том, что государство поддерживает тех, кто делает выбор в пользу экологии и технологичности.

18 июня сообщалось, что в России могут запретить парковку электромобилей на закрытых паркингах.

9 июня стало известно, что продажи новых электромобилей в России упали на 28%.

Ранее сообщалось о неожиданной опасности от электромобилей на дорогах.