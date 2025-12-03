На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российским водителям напомнили о наказании за любые изменения номерных знаков

Автоюрист Радько: любая модификация номера авто грозит большим штрафом
Максим Богодвид/РИА Новости

Содержание номерных знаков автомобилей российских водителей строго регулируется, любая модификация грозит владельцу машины существенным штрафом или лишением прав. Буквенно-цифровая комбинация должна соответствовать присвоенной в ГИБДД, а сам номер должен выглядеть по ГОСТу – черные символы на белом фоне с триколором. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей напомнил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора», автоюрист Сергей Радько.

«Никакие иные рисунки и украшения [на номере авто] не допускаются. За границей бывают разноцветные знаки. Например, в Белоруссии на электромобили устанавливают знаки зеленого цвета. Такая же практика есть в Китае. Но у нас все проще — черно-белый знак, за исключением триколора», — подчеркнул эксперт.

Модификация номера наказывается по ст. 12.2 КоАП РФ в зависимости от тяжести нарушения. Если, например, номер просто нечитаем из-за загрязнения, за это предусмотрен штраф 500 рублей. А за видоизменения номера – например, если водитель заклеил одну цифру – уже грозит штраф в 5 тыс. рублей или лишение прав до трех месяцев.

В то же время по форме к знаку автомобиля никаких особых требований нет – можно установить как классические прямоугольные, так и квадратные двустрочные по желанию автовладельца, отметил Радько. Также рамки могут быть любыми при условии, что не ограничивают обзорность самого знака и не имеют скрытых функций – например, чтобы оперативно снять номер, заключил автоюрист.

До этого в Королёве водителя Infiniti QX56 на полгода лишили прав из-за госномера — на нем был крупный шрифт и отсутствовал флаг РФ. Отмечается, что знаки отличались от ГОСТа по всем параметрам — не совпадали высота букв и толщина линий, а у мужчины не оказалось документов об изготовлении номеров.

Ранее автоюрист объяснил, кто должен возместить ущерб при падении снега с крыши на машину.

