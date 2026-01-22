Редкий хищник не пропускал авто с россиянами и попал на видео

Mash: тигренок не хотел пропускать машину в Хабаровском крае и попал на видео

В Хабаровском крае тигренок не пропускал автомобиль с людьми на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Маленький, но очень смелый хищник гулял в Корфовском карьере. Сначала наблюдал за проезжающими людьми, а когда увидел камеры — выбежал на дорогу и продемонстрировал безупречную технику бега трусцой», — говорится в публикации.

Местные жители запечатлели происходящее на видео. На кадрах заметно, как животное бежит по дороге, преграждая проезд автомобилю. На записи слышно, как очевидцы зовут тигренка, но хищник не подходит.

До этого во Владивостоке возле кампуса ДВФУ лиса бегала по дорогам рядом с людьми. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как хищник бежит по проезжей части, на которой нет автомобилей. На записи также слышно, как ребенок говорит, что лиса может их укусить, но животное подбегает к людям и садится на дорогу.

Ранее огромный хищник попал на видео в российском регионе.