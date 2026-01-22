Размер шрифта
Видео: грузовики с людьми разбились на МКАД и парализовали движение

На МКАД на видео сняли грузовики, затруднившие движение авто 
В Москве на МКАД столкнулись грузовики, ДТП затруднило движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 56-км МКАД (внеш.)», — говорится в публикации.

Автомобилисты запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что на проезжей части стоят поврежденный грузовые автомобили, при этом у одной из машин полностью разбит капот и бампер. На записи также заметно, что на место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые разговаривают с участниками ДТП и устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

До этого в Москве на МКАД столкнулись два автомобиля. Очевидцы сняли на видео последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоят две легковые машины, которые получили повреждения: у транспортных средств смяты кузова, разбиты капоты и бамперы, при этом в момент столкновения их детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что автомобили затруднили движение транспорта.

Ранее редкий хищник не пропускал авто с россиянами и попал на видео.
 
