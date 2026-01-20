Размер шрифта
Продажи автомобилей «Москвич» рекордно упали в 2025 году

Автостат: продажи автомобилей «Москвич» упали на 33% в 2025 году
«Москвич»

По данным аналитиков агентства «Автостат», продажи марки «Москвич» в России по итогам 2025 года сократились на 33%. За 12 месяцев было реализовано 15,6 тыс. новых автомобилей.

Структура продаж осталась прежней. Основной объем обеспечил кроссовер «Москвич 3» — 12,7 тыс. единиц (81%). Лифтбек «Москвич 6» занял вторую строчку с 1,5 тыс. проданных машин (10%). На все остальные модели — «Москвич 3е», «Москвич 8» и «Москвич 5» — суммарно пришлось 9% (1,4 тыс. шт.).

Напомним, что в декабре 2025 года на заводе бренда началось производство принципиально новых моделей — кроссоверов М70 и М90.

До этого стало известно, что компания Jaecoo объявила о начале продаж в России обновленного кроссовера J7.

Обновленный кроссовер Jaecoo J7 оснащен 1,6-литровым турбированным мотором с двумя вариантами форсировки (150 и 186 л.с.) и роботизированной семиступенчатой трансмиссией. Менее мощный мотор имеет переднеприводная модификация, более мощный — полноприводная.

Внешне от дорестайлингового J7 обновленный кроссовер отличается дизайном передней части, такая модель напоминает известный в России паркетник Range Rover Evoque.

Ранее в Китае начались продажи обновленного внедорожника Tank 400.

