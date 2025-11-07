На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Китае начались продажи обновленного внедорожника Tank 400

В КНР начались продажи обновленного внедорожника Tank 400 с холодильником в салоне
true
true
true
close
Tank

В Китае стартовали продажи обновленного внедорожника Tank 400. Об этом сообщает портал carnewschina.com. Цена автомобиля в базовой версии составляет 249,8 тыс. юаней (2,8 млн рублей по курсу на момент публикации).

Новый Tank 400 получил увеличенную решетку радиатора и сохранил дизайн двойной хромированной окантовки. Фары также соответствуют текущей модели. Передний бампер был переработан и стал шире и толще. На крыше появился лазерный радар.

Кроме того, обновленный Tank 400 получил расширенный набор систем помощи водителю, а также крупный цветной телевизор и холодильник в салоне.

Силовая установка внедорожника включает бензиновый турбомотор 2.0 и электродвигатель, ее суммарная мощность — 408 л.с.

До этого в Китае представили самую младшую модель автобренда Omoda — кроссовер C3.

Новинка Omoda отличается эффектным «кибер-механическим» кузовом, выдвижными дверными ручками и дисками со сложным рисунком. Вероятно, кроссовер C3 будет близок по технике к Jaecoo J5, то есть новинка окажется немногим компактнее Omoda C5.

Серийный автомобиль получит 1,5-литровый бензиновый турбомотор, вариатор и передний привод.

Ранее стало известно, сколько у российских дилеров новых непроданных автомобилей.

