В России поддержали идею лишать прав за ксеноновые фары

Автоюрист Воропаев: ксеноновые фары слепят водителей – за это надо лишать прав
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Российских водителей следует лишать прав за установку ксеноновых фар, так как они создают опасную ситуацию на дороге, ослепляя других участников движения. Соответствующую инициативу в беседе с 360.ru поддержал автоюрист Лев Воропаев, отметив, однако, что лишение прав возможно исключительно в судебном порядке, а на решение суда может повлиять множество факторов.

Водителям зачастую за нарушение требований к световым приборам просто выписывают штрафы, отметил эксперт, пояснив, что в этом направлении судебная практика пока не столь однозначна.

«Некоторые суды продолжают уже лет 10-15 лишать права управления за использование ксенона в автомобилях, в которых он не предусмотрен», — добавил юрист.

Он напомнил, что наказание автомобилистам грозит не только за ксеноновые фары, но и за другие слишком яркие световые приборы. В то же время за мигающие стоп-сигналы пока предусмотрены только штрафы.

В целом автоюрист поддержал идею лишения прав за установку ксеноновых фар, отметив, что на это жалуются многие водители, так как такие приборы слепят в темное время суток. Это может снизить безопасность, особенно если машины движутся по узкой дороге, не позволяющей быстро среагировать.

«Поэтому в этом направлении, конечно, нужно работать. Именно по световым приборам, которые осветляют, — считает специалист. — Так как ослепляется не один водитель, а их множество, то очевидно, здесь это колоссальное влияние на безопасность дорожного движения».

Напомним, напомним лишать прав за ксеноновые фары или повысить штраф за их установку штраф до 30 тыс. рублей, а также ужесточить наказание за мигающие стоп-сигналы предложил руководитель Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Он направил соответствующее обращение в МВД РФ, подчеркнув, что ксеноновые фары мешают пользоваться зеркалами заднего вида и слепят водителей встречных автомобилей, все это существенно угрожает безопасности дорожного движения.

Ранее россиянам объяснили, что делать при утере водительских прав.
 
