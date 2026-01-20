В России поддержали идею лишать прав за ксеноновые фары

Российских водителей следует лишать прав за установку ксеноновых фар, так как они создают опасную ситуацию на дороге, ослепляя других участников движения. Соответствующую инициативу в беседе с 360.ru поддержал автоюрист Лев Воропаев, отметив, однако, что лишение прав возможно исключительно в судебном порядке, а на решение суда может повлиять множество факторов.

Водителям зачастую за нарушение требований к световым приборам просто выписывают штрафы, отметил эксперт, пояснив, что в этом направлении судебная практика пока не столь однозначна.

«Некоторые суды продолжают уже лет 10-15 лишать права управления за использование ксенона в автомобилях, в которых он не предусмотрен», — добавил юрист.

Он напомнил, что наказание автомобилистам грозит не только за ксеноновые фары, но и за другие слишком яркие световые приборы. В то же время за мигающие стоп-сигналы пока предусмотрены только штрафы.

В целом автоюрист поддержал идею лишения прав за установку ксеноновых фар, отметив, что на это жалуются многие водители, так как такие приборы слепят в темное время суток. Это может снизить безопасность, особенно если машины движутся по узкой дороге, не позволяющей быстро среагировать.

«Поэтому в этом направлении, конечно, нужно работать. Именно по световым приборам, которые осветляют, — считает специалист. — Так как ослепляется не один водитель, а их множество, то очевидно, здесь это колоссальное влияние на безопасность дорожного движения».

Напомним, напомним лишать прав за ксеноновые фары или повысить штраф за их установку штраф до 30 тыс. рублей, а также ужесточить наказание за мигающие стоп-сигналы предложил руководитель Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Он направил соответствующее обращение в МВД РФ, подчеркнув, что ксеноновые фары мешают пользоваться зеркалами заднего вида и слепят водителей встречных автомобилей, все это существенно угрожает безопасности дорожного движения.

Ранее россиянам объяснили, что делать при утере водительских прав.