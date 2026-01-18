Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине

В России могут разрешить предъявлять водительские права через Max

Правительство России предложило разрешить предъявлять права через Max
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Россиянам могут разрешить предъявлять водительские права и регистрационные документы на автомобиль через мессенджер Max. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства РФ.

Из документа следует, что предъявлять документы могут разрешить через многофункциональный сервис обмена информацией платформы. С его помощью россияне смогут предоставить необходимые сведения с помощью двухмерного штрихкода.

Также в документе говорится, что изменения внесут в правила дорожного движения России. Если поправки примут, то данный способ будет приравнен к предъявлению документов.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о подтверждении возраста через мессенджер Max при покупке алкоголя, сигарет и энергетиков. Помимо этого законом вводится внесудебная блокировка сайтов с онлайн-продажами табака и кальянов, а также уточняется порядок регистрации доменных имен.

Ранее Путин подписал закон о домовых чатах в мессенджере Max.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27651037_rnd_3",
    "video_id": "record::cc6c5450-d269-4cde-bf03-8a3e90b7b6c2"
}
 
Теперь вы знаете
Психосоматика без мифов. Как на самом деле связаны стресс и болезни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+