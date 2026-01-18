В России могут разрешить предъявлять водительские права через Max

Россиянам могут разрешить предъявлять водительские права и регистрационные документы на автомобиль через мессенджер Max. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства РФ.

Из документа следует, что предъявлять документы могут разрешить через многофункциональный сервис обмена информацией платформы. С его помощью россияне смогут предоставить необходимые сведения с помощью двухмерного штрихкода.

Также в документе говорится, что изменения внесут в правила дорожного движения России. Если поправки примут, то данный способ будет приравнен к предъявлению документов.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о подтверждении возраста через мессенджер Max при покупке алкоголя, сигарет и энергетиков. Помимо этого законом вводится внесудебная блокировка сайтов с онлайн-продажами табака и кальянов, а также уточняется порядок регистрации доменных имен.

Ранее Путин подписал закон о домовых чатах в мессенджере Max.