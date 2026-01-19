Размер шрифта
Покинувший Россию автогигант попал в топ-10 авторынка страны

«Автостат»: Mazda заняла 9-е место в списке самых продаваемых в РФ автобрендов
Shutterstock/FOTODOM

По итогам третьей недели января текущего года японский концерн Mazda занял 9-е место в списке самых продаваемых в РФ автобрендов. Об этом сообщил «Автостат», ссылаясь на данные «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»).

Отмечается, что за декабрь в России дилеры реализовали в общей сложности 538 новых автомобилей этой марки марки, что позволило концерну попасть в топ-10 наиболее востребованных в РФ автобрендов. Mazda опередила российский локализованный бренд Solaris (395 штук), автомобили которого выпускаются на мощностях южнокорейского Hyundai.

Лидером рейтинга стала Lada с результатом в 5338 проданных экземпляров, китайский Haval занял второе место (2896), далее идет еще одна локализованная марка — TENET (2604), затем Geely (1385). Далее в списке следуют китайско-белорусский бренд Belgee (771), японская Toyota (754), машины которой поставляются в РФ по параллельному импорту, а также китайские Сhangan (701) и Jetour (582).

До этого «Известия» со ссылкой на отчет аналитического агентства «Автостат» сообщили, что семейство Lada Granta возглавило список самых продаваемых автомобилей в России в 2025 году.

Ранее сообщалось, что в России средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в декабре 2025 года увеличилась в годовом сравнении на 10%, до 3,48 млн руб.

