Водителей предупредили об опасностях, которые угрожают автомобилям зимой

В период снегопада зимой число аварий на российских дорогах увеличивается, однако, чаще всего они менее тяжелые, чем в другое время. Об этом kp.ru рассказал вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

По его словам, средний чек по компенсациям после ДТП на 4% ниже, чем в другое время года.

«Это связано с тем, что в снегопад водители снижают скорость и стараются вести машину более аккуратно», — пояснил эксперт.

Опасность зимой для водителей представляют сосульки, глыбы льда и снежные сосульки, поэтому водителей призывают обращать внимание на крыши домов, возле которых паркуется автомобиль. При этом зимой на трассах есть и преимущества, продолжил Демидов. Так, из-за более низкой скорости передвижения снижается риск попадания камней в лобовое стекло.

Страховщики отмечают, что автомобили меньше всего подвержены повреждениям, когда их оставляют на стоянках.

11 января в связи с обильным снегопадом и сильным ветром Департамент транспорта Москвы призвал водителей отказаться от автомобилей и воспользоваться городским транспортом. Кроме того, в ведомстве попросили водителей грузовиков планировать поездки с учетом прогноза погоды и не перегружать свои автомобили.

Ранее в ГИБДД рассказали подробности массовой аварии с участием автокрана.