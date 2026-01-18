Водителя Porsche, который не остановился по требованию сотрудников ДПС и протаранил служебное авто, арестовали

112: водителя, протаранившего автомобиль ДПС в Балашихе, арестовали на 2 месяца

Водителя автомобиля Porsche, который не остановился по требованию сотрудников ДПС и протаранил служебную машину, отправили под арест. Об этом сообщает Telegram-канал «112»

«Суд отправил его в СИЗО на 2 месяца», — сообщает канал.

Инцидент произошел 16 января. Водитель Porsche не остановился по просьбе сотрудников ДПС, после чего протаранил их автомобиль. Тогда гаишники обстреляли иномарку и разбили руками стекла, чтобы задержать нарушителя. Произошедшее попало на видео.

Следствием установлено, что водитель иномарки управлял транспортом, не имея водительского удостоверения. На допросе мужчина отказался давать показания. В настоящее время специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу, продолжают сбор данных и устанавливают все обстоятельства.

За рулем иномарки находился Равиль Аймалетдинов, кроме водителя в Porsche находился его брат.

