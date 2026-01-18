Московские коммунальщики повредили автомобиль известной актрисы

Российская актриса Юлия Снигирь заявила, что коммунальные службы Москвы повредили ее дорогую иномарку, сообщает kp.ru.

«Разбили стекло, сломали дворники на машине и даже не извинились», — заявила актриса.

Предположительно, все повреждения на машине появились после уборки снега.

До этого вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов сообщил, что в период снегопада зимой число аварий на российских дорогах увеличивается, однако, чаще всего они менее тяжелые, чем в другое время.

По его словам, средний чек по компенсациям после ДТП на 4% ниже, чем в другое время года.

Опасность зимой для водителей представляют сосульки, глыбы льда и снежные сосульки, поэтому водителей призывают обращать внимание на крыши домов, возле которых паркуется автомобиль. При этом зимой на трассах есть и преимущества, продолжил Демидов. Так, из-за более низкой скорости передвижения снижается риск попадания камней в лобовое стекло.

Ранее россиянам рассказали, что делать, если авто пострадало от упавшего с крыши льда.