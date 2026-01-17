Размер шрифта
«Скрылась на СВО»: в Подмосковье женщина устроила жесткое ДТП с детьми

112: женщина без прав устроила жесткое ДТП в Подмосковье и скрывается на СВО 
В городе Раменское Московской области водительница устроила жесткое ДТП и скрылась на СВО. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«В апреле 2025 года двое несовершеннолетних сели за руль машины в подмосковном Раменском. Ребята выезжали из поселка на основную дорогу, и в них на скорости 120 км/ч въехала женщина», — говорится в публикации.

По данным канала, в результате произошедшего один из подростков получил травмы, несовместимые с жизнью, второй – остался инвалидом. Правоохранители возбудили уголовное дело, вину водительницы доказала техническая экспертиза. После приговор отстрочили, а женщина подписала контракт и уехала на СВО.

Сейчас мать подростков не знает, как привлечь виновницу ДТП к уголовной ответственности. Кроме того, выяснилось, что год назад нарушительницу лишили прав за то, что она отказалась проходить медосвидетельсвование.

До этого в Челябинской области иномарка с людьми влетела в большегруз.

Ранее в Карелии на видео сняли, как авто влетело в ребенка на проезжей части.
 
