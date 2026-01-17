На видео сняли последние секунды жизни челябинца, попавшего в ДТП с большегрузом

В Челябинской области на видео сняли, как Kia с людьми влетело в большегруз

В Челябинской области иномарка с людьми влетела в большегруз. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Авария произошла в соседней Свердловской области. На повороте трассы легковушка выехала на встречку и врезалась в большегруз. В Kia было три человека. Вахтовики ехали на работу в ХМАО – Югра», — говорится в публикации.

Видеорегистратор большегруза запечатлел инцидент. На кадрах видно, как иномарка выезжает на встречную полосу движения и врезается в большегруз, от удара легковой автомобиль разворачивает на скользкой дороге. Далее на записи заметно, что Kia получила серьезные повреждения: у машины смят кузов, разбит капот и бампер, при этом автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

По данным канала, в результате произошедшего пассажир Kia получил травмы, несовместимые с жизнью, еще двоих пострадавших госпитализировали.

До этого в городе Находка Приморского края Toyota Vitz столкнулся с пассажирским автобусом.

Ранее в Карелии на видео сняли, как авто влетело в ребенка на проезжей части.