Бомж напал на пожилого таксиста и, угрожая расправой, ограбил

В Пермском крае бомж напал на пожилого таксиста и отнял его деньги и вещи

В городе Краснокамске Пермского края пассажир напал на пожилого таксиста и ограбил его. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

«В отдел МВД России «Краснокамский» обратился 75-летний местный житель и сообщил, что малознакомый мужчина, угрожая ему, похитил деньги и два телефона. Нападение произошло, когда пенсионер приехал на вызов», — говорится в публикации.

По данным пресс-службы, нарушитель попросил водителя отвезти его в Пермь, получив отказ, пассажир приставил к боку автомобилиста какой-то предмет и, угрожая расправой, обыскал карманы. Мужчина отнял у пожилого таксиста гаджеты, три тысячи рублей наличными и банковскую карту, после чего заставил водителя ехать за автомобилем своей подруги и скрылся вместе с ней.

Правоохранители установили личность нарушителя, им оказался 39-летний мужчина без определенного места жительства. Сотрудники полиции задержали мужчину и возбудили уголовное дело.

