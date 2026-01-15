Размер шрифта
Во Владивостоке эвакуировали автомобиль ГАИ вместе с инспекторами в салоне

Во Владивостоке на Золотом мосту эвакуатор увез патрульный автомобиль ДПС с сотрудниками ГИБДД внутри. Фото опубликовал Telegram-канал «Svodka25. Новости Приморья и Владивостока».

«Необычная картина развернулась во Владивостоке. Эвакуатор увез автомобиль ДПС вместе с сотрудниками. Вероятно, автомобиль сломался на Золотом мосту и его пришлось увозить. Ну или же кто-то не оплатил парковку», — сообщает канал.

До этого в московском районе Измайлово коммунальщики при уборке снега с крыши переставили автомобили под знак «Остановка запрещена», откуда их тут же увезли на штрафстоянку.

Инцидент произошел во дворе дома 30-32 по Измайловскому бульвару. Утверждается, что для перемещения машин из двора коммунальные службы без участия сотрудников Госавтоинспекции привлекли свой эвакуатор, который переставил автомобили на проезжую часть бульвара, в левый ряд.

Поскольку там установлен знак «Остановка запрещена», уже спустя 10 минут службы эвакуации увозили машины на спецстоянку за нарушение ПДД.

Ранее в Москве эвакуаторы нарядили в помощников Деда Мороза.

