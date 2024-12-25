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Эвакуатор коммунальщиков переставил машины под знак «Остановка запрещена» в Москве

В Москве при уборке снега переставили автомобили под знак «Остановка запрещена»
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Телеграм-канал Измайлово и Гольяново Москва

В московском районе Измайлово коммунальщики при уборке снега с крыши переставили автомобили под знак «Остановка запрещена», откуда их тут же увезли на штрафстоянку. Об этом сообщает Telegram-канал «Измайлово и Гольяново Москва».

Инцидент произошел во дворе дома 30-32 по Измайловскому бульвару. Утверждается, что для перемещения машин из двора коммунальные службы без участия сотрудников Госавтоинспекции привлекли свой эвакуатор, который переставил автомобили на проезжую часть бульвара, в левый ряд.

Поскольку там установлен знак «Остановка запрещена», уже спустя 10 минут службы эвакуации увозили машины на спецстоянку за нарушение ПДД.

До этого в Москве сняли на видео эвакуатор с новогодними украшениями.

Ранее стало известно о перекрытии движения в районе 75-го км МКАД.

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