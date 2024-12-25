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Московские эвакуаторы нарядили в помощников Деда Мороза

В Москве эвакуаторы нарядили в помощников Деда Мороза

В Москве сняли на видео эвакуатор, украшенный гирляндой с огнями к Новому году. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«Эти эвакуаторы похожи на помощников Деда Мороза, которые помогают ему развезти подарки для тех, кто себя хорошо вел в этом году!» — отмечается в публикации.

На кадрах виден эвакуатор зеленого цвета в раскраске «Московского паркинга». На его передней части укреплена праздничная розетка из мишуры, а на кабине — светящаяся гирлянда. Такие машины применяются в столице для доставки на штрафстоянки автомобилей, припаркованных с нарушениями.

В момент съемки эвакуаторщики готовились увезти кроссовер Hyundai Creta белого цвета. Рядом с грузовиком, огражденным сигнальными конусами, виден сотрудник службы эвакуации в форменной зеленой одежде.

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