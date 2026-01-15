Москвича, который не пропускал скорую с больным ребенком, могут лишить прав

В Москве водителя Mercedes, который не пропускал скорую с ребенком, лишат прав

В Москве водителя Mercedes, который принципиально не пропускал скорую с больным ребенком, могут лишить водительского удостоверения. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Ролик, снятый из салона медицинского автомобиля, появился в сети на днях. На нем видно, как водитель отказывается уступить дорогу карете на Звенигородском шоссе. По некоторым данным, в скорой в тот момент находился больной ребенок», — говорится в публикации.

По данным канала, правоохранители установили личность нарушителя, им оказался 50-летний местный житель. На него составили протокол, при этом материалы должны отправить в суд, который назначит водителю штраф или лишит его права управления автомобилем на срок до одного года.

До этого в Москве загорелась машина с женщиной в салоне. Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, что пламя охватило транспорт полностью. Далее заметно, что на место прибыли спасатели, которые ликвидировали возгорание.

Ранее на видео сняли, как водитель автобуса молился на морозе.