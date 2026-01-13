Составлен антирейтинг китайских автокомпаний в РФ по итогам 2025 года

В России за 2025 год было продано 1,41 млн легковых автомобилей, что на 16,4% меньше, чем за такой же период 2024 года, следует из актуального отчета консалтингового агентства «АСМ-Холдинг», предоставленного «Газете.Ru». У ряда китайских автокомпаний динамика падения продаж (без учета электромобилей и легких коммерческих машин) обрела обвальный характер и намного опережает общий уровень снижения по рынку, следует из статистики.

Согласно отчету «АСМ-Холдинга», продажи марки Skywell обвалились сильнее всего — на 85,7%. С января по декабрь 2025 года российские дилеры реализовали 30 таких машин против 210 за 12 месяцев 2024 года.

На втором месте в рейтинге своеобразных аутсайдеров находится бренд Forthing, продажи которого в России упали на 68,2%. Всего за 12 месяцев в 2025 году жители страны купили 159 автомобилей этой марки. Третье место занимает Jetta с результатом в минус 62,3% (1,6 тыс.).

Далее в антирейтинге идут компании: Zeekr (-50,6%; 3,8 тыс.), Exeed (-47,2%; 21,7 тыс.), Li Xiang (-43,9%; 13 тыс.), BAIC (-42,9%; 6 тыс.), Omoda (-42,2%; 28,7 тыс.), JAC (-42%; 4,1 тыс.) и Changan (-38,1%; 64 тыс.).

Кроме того, сильное падение в 2025 году показали марки Geely (-37,3%; 93,9 тыс.), Chery (-36,7%; 99,9 тыс.), Tank (-35,1%; 18,6 тыс.), Oting (-32,6%; 466 шт.) и Jaecoo (-32,2%; 18,7 тыс.).

Ранее россиянам назвали иномарки, которые перестали поставлять в РФ из-за утильсбора.