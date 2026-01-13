Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

Автоэксперт объяснил, как избежать трудностей при запуске двигателя зимой

Pravda.Ru: заряд аккумулятора поможет избежать трудностей при запуске двигателя
Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Нормальный заряд аккумулятора и его исправность позволят избежать трудностей при запуске двигателя в зимний период. Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

«Если аккумулятор нормально заряжен, никаких особых действий не требуется. Большинство современных машин спокойно выдерживают даже несколько недель без движения, и запуск после простоя не вызывает проблем. А вот при севшей батарее стартер может крутить, но двигатель так и не заведется», — пояснил Ладушкин.

По его словам, в этом случае важно проверить заряд аккумулятора и при необходимости восполнить его. Автоэксперт добавил, что заносить его домой в тепло стоит только тогда, когда машина стояла на холоде месяц и более. При хранении в тепле аккумулятор будет дольше сохранять заряд, заключил специалист.

Автоэксперт Дмитрий Попов до этого говорил, что каждый автолюбитель должен иметь несколько приспособлений для вытаскивания автомобиля из сугроба. По его словам, атрибутами русского зимнего автомобилизма являются хороший трос и маленькая лопатка для того, чтобы локально расчищать снег.

Ранее водителям объяснили, что поможет выехать из снежного заноса.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27607135_rnd_6",
    "video_id": "record::9b3b83c0-5423-44d9-91be-3ff887def30b"
}
 
Теперь вы знаете
Обещали рост — принесли убытки. Пять громких провалов на российском рынке акций
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+