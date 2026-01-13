Водителям объяснили, что поможет выехать из снежного заноса

Буксировочный трос с разрывной нагрузкой не менее 3 тонн поможет водителям выехать из снежного заноса. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

По его словам, стоит также приобрести небольшую автомобильную алюминиевую лопату для уборки снега. Она поможет очистить зону вокруг колес и под днищем, если машина забуксует. Кроме того, можно положить в багажник несколько килограммов гранитной крошки, чтобы подсыпать ее под ведущие колеса.

Эксперт подчеркнул, что во время движения в снежную погоду не стоит резко выжимать педаль газа, иначе можно потерять управление, и автомобиль занесет.

«В целом, когда едешь по снежному месиву, важно держать небольшую равномерную скорость и не крутить резко колесами вправо-влево – все движения должны быть плавными. Если привод передний, можно слегка подгазовывать, чтобы колеса вытаскивали машину», – отметил Хайцеэр.

Автоэксперт Дмитрий Попов до этого говорил, что каждый автолюбитель должен иметь несколько приспособлений для вытаскивания автомобиля из сугроба. По его словам, атрибутами русского зимнего автомобилизма являются хороший трос и маленькая лопатка для того, чтобы локально расчищать снег.

Ранее жители Люберец пожаловались на снежные заносы на дорогах.