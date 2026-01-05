Kia зарегистрировала 36 товарных знаков в России

Kia Corporation за 2025 год зарегистрировала в РФ 36 товарных знаков

Южнокорейская компания Kia Corporation за 2025 год зарегистрировала 36 товарных знаков и подала четыре заявки на регистрацию разного вида услуг в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Регистрация товарных знаков, поданных в Роспатент в 2024 году, была завершена в апреле 2025 года.

До этого компания Ferrari запатентовала в России новую версию модели Roma в модификации Spider с мягким откидным верхом.

В сентябре автоэксперт Олег Мосеев рассказал «Газете.Ru», что регистрация товарного знака немецким брендом Mercedes-Benz в России не является шагом к возвращению на отечественный рынок.

По его словам, Mercedes-Benz, как и многие другие западные бренды, следит за защитой товарных знаков. При этом понятно, что компания не ставит крест на российском рынке.

Ранее Volvo зарегистрировала в Роспатенте 3 товарных знака.