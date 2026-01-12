Размер шрифта
Volvo отзовет по всему миру кроссоверы EX30 из-за серьезной неисправности

Volvo отзовет более 33 тысяч кроссоверов EX30 из-за риска возгорания батарей
Volvo

Автопроизводитель Volvo отзовет для проверки батарей 33,7 тыс. кроссоверов EX30, сообщает портал carnewschina.com.

Отмечается, что отзывная кампания связана с качеством батарей, поставляемых китайским производителем Sunwoda Electronic. Такие аккумуляторы при использовании быстрой зарядки могут воспламениться.

Один из последних случаев, повлиявших на принятие решения об отзыве машин — возгорание Volvo EX30 в дилерском центре в Бразилии в ноябре 2025 года. Автомобиль был полностью уничтожен, для его тушения потребовалось 4 пожарных машины.

До этого сообщалось, что в России будет отозвано 468 кроссоверов Voyah Free.

Причина отзыва транспортных средств: выявление и предотвращение причинения вреда, связанного с обращением продукции Dongfeng Motor Corporation по причине возможного функционирования интерфейса не на русском языке.

На транспортных средствах будет произведена проверка языка функционирования интерфейса.

Ранее сообщалось, что у автомобилей Dongfeng в России обнаружились проблемы с ремнями безопасности.

