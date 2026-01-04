Размер шрифта
Видео: автомобиль с россиянином разорвало в жестком ДТП

В Ярославской области на видео сняли разорванную на части Lada после жесткого ДТП 
В Ярославской области столкнулись Lada и Volkswagen Teramont. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона в своем Telegram—канале.

«04.01.2026 в 12 час 25 мин на 3 км автодороги «Тутаев-Богдановка» Тутаевского района произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель-мужчина 2000 г.р. управлял автомобилем «ВАЗ-2112», совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем Volkswagen Teramont», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что автомобиль Lada в момент ДТП разорвало на части, которые разлетелись по дороге. Далее заметно, что иномарка вылетела в кювет.

По данным канала, в результате аварии водитель отечественного транспорта получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель и пассажиры иномарки пострадали. Прибывшие медики госпитализировали людей с травмами разной степени тяжести. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее челябинец вылетел из легковушки в момент жесткого ДТП, и это попало на видео.
 
