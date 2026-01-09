Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Видео: спорткар Lamborghini увяз в снегу на московской улице

Lamborghini увяз в снегу в Москве в снежный шторм и попал на видео 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27586213_rnd_5",
    "video_id": "record::c88f8d63-c2bc-48a8-bf67-60d1323702d9"
}

Владелец суперкара Lamborghini в Москве выехал на улицу на фоне снежного циклона «Фрэнсис» и застрял на улице. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

«Подходящая погода, чтобы покататься на «Ламборгини», — отмечается в публикации.

На кадрах виден черный спорткар, который буксует всеми четырьмя колесами, но не двигается с места. Водитель при этом поворачивает руль из стороны в сторону. Рядом видна пожарная автолестница.

Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» уточняет, что инцидент с Lamborghini произошел возле «Москва-Сити». В конечном итоге водитель смог выбраться.

«Красавчик! Сразу видно, на «уазике» ездил когда-то!», — прокомментировал за кадром автор видео, когда водителю Lamborghini удалось выехать из снега и продолжить движение.

Ранее снегоуборщики застряли в снегу в Подмосковье.
 
Теперь вы знаете
6 вредных финансовых советов из соцсетей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+