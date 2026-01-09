Видео: спорткар Lamborghini увяз в снегу на московской улице

Lamborghini увяз в снегу в Москве в снежный шторм и попал на видео

Владелец суперкара Lamborghini в Москве выехал на улицу на фоне снежного циклона «Фрэнсис» и застрял на улице. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

«Подходящая погода, чтобы покататься на «Ламборгини», — отмечается в публикации.

На кадрах виден черный спорткар, который буксует всеми четырьмя колесами, но не двигается с места. Водитель при этом поворачивает руль из стороны в сторону. Рядом видна пожарная автолестница.

Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» уточняет, что инцидент с Lamborghini произошел возле «Москва-Сити». В конечном итоге водитель смог выбраться.

«Красавчик! Сразу видно, на «уазике» ездил когда-то!», — прокомментировал за кадром автор видео, когда водителю Lamborghini удалось выехать из снега и продолжить движение.

