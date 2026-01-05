В Омской области грузовик протаранил скорую, перевозившую пациента в коме

В Омской области пациент не выжил в жестком столкновении грузовика и скорой

В Омской области пациент скорой не выжил в ДТП с грузовиком. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«На трассе Тюмень — Омск водитель большегруза не уступил дорогу автомобилю скорой помощи, который двигался на вызов с включенными спецсигналами. <…>Трое медработников госпитализированы», — говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что транспорт медицинских служб получил серьезные повреждения: у машины смят кузов, разбит капот, бампер, а детали разлетелись по проезжей части. По данным канала, в результате аварии мужчина, который находился в коме, не выжил.

