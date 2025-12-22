Реанимобиль попал в серьезное ДТП на востоке Москвы

В Москве «Газель» столкнулась с реанимобилем, пять человек пострадали

На востоке Москвы «Газель» столкнулась с реанимобилем. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«После столкновения фургон протаранил ларек с мороженым. ДТП с участием реанимобиля и грузовика «Газель» произошло на Перовской улице», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что в результате ДТП «Газель» снесла ларек с мороженным. На место прибыли оперативные службы города. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. На месте дежурят сотрудники ГИБДД И бригады скорой помощи.

По данным Telegram-канала 112, в результате столкновения травмы получили пять человек. Врачи диагностировали у пострадавших травмы и ушибы: трех медиков госпитализировали.

