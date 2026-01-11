Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

В Финляндии украинский автобус съехал в кювет

Yle: украинский пассажирский автобус съехал в кювет в Финляндии
Shutterstock

Украинский пассажирский автобус съехал в кювет в области Северная Похьянмаа в Финляндии. Об этом пишет Yle.

По информации издания, авария произошла утром на кольцевой развязке между Национальным шоссе 4 и Асемантие. Как рассказали в правоохранительных органах, транспортное средство выехало на развязку на слишком высокой скорости.

«Несмотря на экстренное торможение, он (автобус — «Газета.Ru») съехал в кювет», — говорится в статье.

В момент ДТП в автобусе находились пассажиры. Никто из них не пострадал, подчеркивается в публикации.

10 января пассажирский автобус въехал в столб на перекрестке Крауля — Заводская в Екатеринбурге. Предположительно, водитель транспортного средства потерял управление и допустил столкновение с неподвижным объектом из-за приступа инсульта. В результате аварии пострадали восемь пассажиров, написало издание e1.ru. У людей диагностировали ушибы, при этом одна женщина получила перелом. Всех пострадавших госпитализировали. Точную причину ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГАИ.

Ранее в Тульской области при опрокидывании пассажирского автобуса пострадали десятки человек.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27594367_rnd_7",
    "video_id": "record::237f0863-1d02-4eb3-bb91-3093c3a84d56"
}
 
Теперь вы знаете
При простуде часто советуют полоскать горло. Как правильно это делать и какие средства точно не помогут
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+