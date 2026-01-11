В Финляндии украинский автобус съехал в кювет

Yle: украинский пассажирский автобус съехал в кювет в Финляндии

Украинский пассажирский автобус съехал в кювет в области Северная Похьянмаа в Финляндии. Об этом пишет Yle.

По информации издания, авария произошла утром на кольцевой развязке между Национальным шоссе 4 и Асемантие. Как рассказали в правоохранительных органах, транспортное средство выехало на развязку на слишком высокой скорости.

«Несмотря на экстренное торможение, он (автобус — «Газета.Ru») съехал в кювет», — говорится в статье.

В момент ДТП в автобусе находились пассажиры. Никто из них не пострадал, подчеркивается в публикации.

10 января пассажирский автобус въехал в столб на перекрестке Крауля — Заводская в Екатеринбурге. Предположительно, водитель транспортного средства потерял управление и допустил столкновение с неподвижным объектом из-за приступа инсульта. В результате аварии пострадали восемь пассажиров, написало издание e1.ru. У людей диагностировали ушибы, при этом одна женщина получила перелом. Всех пострадавших госпитализировали. Точную причину ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГАИ.

Ранее в Тульской области при опрокидывании пассажирского автобуса пострадали десятки человек.