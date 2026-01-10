Движение машин возобновили на Крымском мосту

Движение машин по Крымскому мосту возобновили спустя почти час после ввода ограничений. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в посте, опубликованном в 12:46 мск.

Ограничения на проезд автомобилей по Крымскому мосту были введены утром 10 января. Они начали действовать примерно в 11:52 мск.

Людей, находившихся в зоне досмотра и на самой переправе, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. При этом причины приостановки движения не разглашались.

5 января перед въездами на Крымский мост скопилось несколько сотен машин. В 16:00 мск со стороны Керчи наблюдалась пробка из 765 транспортных средств. Время ожидания составляло более двух часов.

Со стороны Тамани до 15:00 мск водителям не приходилось стоять в пробке перед пунктом ручного досмотра. Позднее здесь также начали скапливаться автомобили, тем не менее очередь не превышала 95 транспортных средств.

Ранее на подъезде к Крымскому мосту сгорел микроавтобус.