Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Движение машин возобновили на Крымском мосту

На Крымском мосту сняли ограничения на проезд автотранспорта
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Движение машин по Крымскому мосту возобновили спустя почти час после ввода ограничений. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в посте, опубликованном в 12:46 мск.

Ограничения на проезд автомобилей по Крымскому мосту были введены утром 10 января. Они начали действовать примерно в 11:52 мск.

Людей, находившихся в зоне досмотра и на самой переправе, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. При этом причины приостановки движения не разглашались.

5 января перед въездами на Крымский мост скопилось несколько сотен машин. В 16:00 мск со стороны Керчи наблюдалась пробка из 765 транспортных средств. Время ожидания составляло более двух часов.

Со стороны Тамани до 15:00 мск водителям не приходилось стоять в пробке перед пунктом ручного досмотра. Позднее здесь также начали скапливаться автомобили, тем не менее очередь не превышала 95 транспортных средств.

Ранее на подъезде к Крымскому мосту сгорел микроавтобус.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27589243_rnd_8",
    "video_id": "record::59271fe6-ed02-4e40-b71f-cbc48d78c8c0"
}
 
Теперь вы знаете
Редкоземы и замерзшая секретная база: зачем Трамп хочет присоединить Гренландию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+